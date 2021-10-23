РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. В подмосковном Подольске ликвидируют последствия непогоды, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В Подольске проводят мероприятия по ликвидации последствий стихии. В оперативном режиме работают аварийные бригады управляющих компаний, дорожных служб, сотрудники Подольского комбината благоустройства.

«В результате сильных порывов ветра 22 октября на территории округа зафиксированы повреждения линий уличного освещения, кровель некоторых зданий, а также падение деревьев на улицах», - написал на своей странице в соцсети Instagram Пестов.

На Красногвардейском бульваре у дома №7А порывом ветра был оборван кабель – благодаря сообщению жителей в соцсетях здесь оперативно сработала аварийная бригада ПКБ.

С исторического многоквартирного дома №32/24 по улице Рабочей сильным порывом ветра сорвало часть кровельного покрытия. Сейчас подрядной организацией ООО «Комтех» проводятся работы по разбору пострадавших обрешетки и стропил системы, укрытию защитным материалом во избежание протечек мест общего пользования и жилых помещений. Частично были разрушены вентиляционные оголовки, идет обследование дымоходов; в целях безопасности временно отключена подача газа в нескольких квартирах. Частично был поврежден парапет дома 8 по Большой Зеленовской улице – здесь также работает аварийная бригада.

Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в округе продолжаются.