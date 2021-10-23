РИАМО - 23 окт. Партнерами столичной сети коворкинг-центров стали 1743 некоммерческие организации, также с начала года 385 НКО присоединились к коворкинг-центрам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице работает 11 современных площадок для НКО. Там есть компьютеры с выходом в интернет, залы для проведения презентаций и места переговоров. Кроме того, доступны услуги типографии и фотографа, помещения приспособлены для удобства маломобильных граждан.

На сегодняшний день в столице ведут работу свыше 6 тыс. социально направленных НКО.

«Каждая из них занимается своим делом: защитники природы помогают бездомным животным, спортивные организации развивают культуру ЗОЖ. Есть те, кто заботится о пенсионерах и людях с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семьях», - перечислил руководитель сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Чтобы стать партнером сети коворкинг-центров, социально направленным НКО необходимо обратиться в один из них и подписать соглашение о сотрудничестве.