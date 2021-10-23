РИАМО - 23 окт. С начала этого года специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) отправлялись на поиски и спасательные операции более 870 раз, сообщается на официальном сайте мэра города.

Медицинский вертолет BK 117C-2, на котором летает бригада скорой помощи, оснащен дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, модулем для перевозки младенцем и другим оборудованием.

Вертолет обладает высокой маневренностью, что позволяет добраться до самых труднодоступных мест в городе.

«Когда приходим на работу, то обязательно проходим медицинский контроль, изучаем метеобстановку, навигационную обстановку, принимаем у инженерно-технического состава воздушное судно, а потом перелетаем к больнице, где оформлено дежурство», - рассказала командир вертолета ВК 117С-2, единственная женщина-пилот в санавиации столицы Екатерина Орешникова.

Она уточнила, что в работе бывают случаи, когда приходится сажать вертолет на дорогу, стадионы и во дворах. При этом пилот обязательно должен оценить безопасность посадки. В таком случае учитываются препятствия и удаление от них, рельеф, направление ветра, близость к месту ЧП.