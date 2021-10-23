РИАМО - 23 окт. Возгорание произошло в вентиляционной шахте в доме 29, корп. 3, по улице Усачева в столице, пожар потушили, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Скрытое горение возникло между 2 и 3 этажами жилого дома из-за того, что в ходе сварочных работ в вентшахту попала окалина.

Благодаря слаженным действиям московских пожарных, возгорание было потушено в кратчайшие сроки.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Москве, за минувшие сутки в городе произошло 9 техногенных пожаров.