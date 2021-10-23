РИАМО - 23 окт. Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что на время длинных выходных с 28 октября по 7 ноября большинство москвичей продолжат работать, в опросе участвовали 1,6 тыс. москвичей старше 18 лет. Об этом сообщает РБК.

23% респондентов в эти дни будут работать, среди них больше мужчин, чем женщин (25% против 22%). Есть и те, которые в эти дни просто планируют сидеть дома - 13% (из них 15% мужчин и 12% женщин).

Остальные москвичи в период эпидканикул планируют активно провести время. Среди них 9% будут заниматься саморазвитием, а 8% — домашними делами, в том числе ремонтом. По 6% опрошенных собираются провести время за чтением книг или провести время с семьей, 3% будут заняты просмотром фильмов и сериалов, еще 3% — любимым делом. По 2% планируют больше находиться на свежем воздухе, заниматься спортом или видеться с друзьями.

В столице с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу. В это время в городе будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Общепит сможет работать навынос, для посещения театров и музеев горожанам будут нужны QR-коды.

Нерабочие дни были введены по всей стране из-за роста заболеваемости Covid-19 и смертности среди заболевших. Роспотребнадзор просил россиян на это время остаться дома и не планировать поездки. В ведомстве предложили ограничить контакты, в частности, не посещать и не принимать гостей.

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