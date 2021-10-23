РИАМО - 23 окт. За 9 месяцев 2021 года на торгах по продаже объектов нежилой недвижимости реализовано 1302 лота. Это на 45% больше, чем за весь 2020 год и в два с половиной раза больше, чем в 2019 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет. Так, с января по сентябрь 2019 г. на торгах было реализовано 382 объекта нежилого фонда площадью 64,7 тыс. кв. м, а за тот же период прошлого года — 651 объект площадью 56,12 тыс. кв. м. За 9 месяцев этого года совершено уже 1302 сделки по продаже недвижимости площадью 80,8 тыс. кв. м, — сообщил Владимир Ефимов. — Наибольший спрос на городские нежилые помещения отмечен со стороны физических лиц – 68% сделок, юридические лица приобрели около 17% лотов, индивидуальные предприниматели – 15%».

Увеличению продаж столичной недвижимости способствовали изменения в процессе подготовки лотовой документации и проведения торгов.