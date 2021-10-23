РИАМО - 23 окт. С апреля этого года сервисом «Библиотеки Москвы» воспользовались 106 тыс. жителей столицы, они выбрали и забронировали книги с помощью портала mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра города.

На сегодняшний день с помощью сервиса жители столицы взяли в городских библиотеках порядка 16 тыс. книг. В раздел «Избранное» добавили более 27 тыс. книг.

Чаще всего сервисом «Библиотеки Москвы» пользуются люди в возрасте от 35 до 44 лет. Обычно они бронируют книги по четвергам и пятницам, чтобы почитать на выходных. При этом женщины-пользователей в 2 раза больше, чем мужчин.

Портрет среднестатистического пользователя - это женщина 36 лет, которая любит зарубежную литературу, детективы и книги по саморазвитию.

Забронировать книгу на портале mos.ru можно в разделе «Культура», там следует выбрать услугу «Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг». Для этого понадобится учетная запись на mos.ru и единый читательский билет.