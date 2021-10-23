РИАМО - 23 окт. После 10:00 в субботу в Москве начнется последняя перед зимой промывка с шампунем проезжих частей дорог и пешеходных тротуаров, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В частности, рабочие промоют дороги и парковки, тротуары и дворы, а также общественные пространства мегаполиса. В тех местах, которые недоступны технике, бригады коммунальщиков выполнят промывку вручную.

С помощью специального шампуня с городских дорог будут удалены мазутные, масляные пятна и иные загрязнения, а затем все промоют обычной водой.

Моющее средство, которое используется в мегаполисе для данных работ, безопасно. Шампунь полностью разлагается в земле, также средство не содержит кислот и щелочей.

Столичных водителей попросили с пониманием отнестись к проводимой работе, а также не препятствовать движению колонн коммунальной техники.