РИАМО - 23 окт. Новая набережная является одной из визитных карточек Красногорска, в микрорайоне Павшинская пойма завершился очередной этап благоустройства данной территории, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В рамках губернаторской программы работы проводились с учетом пожеланий жителей.

«Эту территорию мы благоустраиваем достаточно давно - несколько лет. Здесь за это время появился храм, шикарная площадь, набережная - все это стало возможным благодаря президентскому проекту «Жилье и городская среда», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он уточнил, что Московская область получила достаточно большое количество федеральных денег для реализации данного проекта. Эта работа проводится по поручению губернатора.

«У нас масштабная программа по Московской области, и вот отдельный такой прекрасный пример в Красногорске», - добавил министр.

На набережной высажены деревья и кустарники, постелен газон. Для отдыхающих установлены теневые навесы с качелями и лавочки. Оборудованы детские площадки, места для занятий спортом, пешеходная и велосипедная дорожки, деревянный настил, площадка для выгула и тренировки собак.

«Здесь раньше ничего не было – пустошь, а сейчас сделали такую площадку для детей отличную. Особенно в хорошую погоду людей очень много, дети катаются на скейтах, на роликах, на самокатах, кто на чем. Племяннице моей здесь нравится», – рассказала жительница Павшинской поймы Галина Гайда.

Вся территория в темное время суток освещена, для безопасности установлены камеры видеонаблюдения.

Работы по благоустройству набережной начались в 2018 году. За это время был обустроен берег протяженностью 1 км, территория около храма, установлен памятник Георгию Победоносцу.

В следующем году планируется продолжить благоустройство Павшинской поймы дальше вдоль береговой линии.