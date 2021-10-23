РИАМО - 23 окт. Спасатели столицы помогли почти 500 домашним и диким животным и птицам с начала текущего года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В августе спасатели поймали в квартире 16-этажного дома в Северном Бутове летучую мышь. Ее выпустили в естественную среду.

В сентябре сотрудники городского пожарно-спасательного центра помогли лошади выбраться из ручья в новой Москве. Для этого специалисты использовали грузоподъемное устройство.

Кроме того, весной часто требуется помощь собакам, которые проваились под лед. А рядом с водоемами находят птиц, которым требуется лечение, их передают специалистам из департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Рассказать о происшествии с животными и вызвать спасателей можно по единому номеру 112.