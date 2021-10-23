РИАМО - 23 окт. В Московской области с 28 октября по 7 ноября будут проводить только те спортивные мероприятия, которые согласованы с Роспотребнадзором, они пройдут без зрителей, сообщил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

С 28 октября по 7 ноября в Подмосковье вводятся нерабочие дни, в этот период будут закрыты кафе, торговые точки (кроме аптек и продовольственных магазинов), кинотеатры, зоопарки и др. Спортивные мероприятия отменяются, кроме тех, что согласованы с Роспотребнадзором.

«Они (согласованные спортивные мероприятия – ред.) будут проводиться без присутствия зрителей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм», - написал Абаренов в своем Instagram-аккаунте.

Министр подчеркнул, что при проведении спортмероприятий в регионе будут разведены потоки участников соревнований и персонала.

Он уточнил, что детей, которые учатся в государственных и школах по программам дополнительного образования или спортподготовки (секции и спортшколы), в нерабочие дни будут каникулы.

Также с 28 октября по 7 ноябре в регионе не будут работать физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы и бассейны, отметин Абаренов.

Закроют почти все: какие ограничения вводят в Московском регионе>>