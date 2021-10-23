РИАМО - 23 окт. Из-за сильного порывистого ветра в Подмосковье за минувшие сутки упали 103 деревьа, повреждено 28 автомобилей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сильный шквалистый ветер обрушился на Московский регион 22 октября. В районе столичных аэропортов его порывы усиливались до 25-27 м/с.

В результате падения деревьев никто из людей не пострадал. Кроме того, повреждена кровля четырехэтажного здания отдела ОМВД. Специалисты провели укрыли кровлю, чтобы не допустить протечек.

По данным на 06:00 23 октября все поваленные деревья распилили и убрали.

В данной работе было задействовано 116 человек и 9 единиц техники.