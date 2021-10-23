РИАМО - 23 окт. В субботу в Подмосковье и Москве будет облачная с прояснениями погода, местами прогнозируют небольшой дождь, температура не превысит плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура на территории столицы будет плюс 8-10, в Подмосковье - плюс 5-10 градусов.

По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достигать 15 м/с. Влажность воздуха составит порядка 60%, а атмосферное давление днем достигнет 740 мм рт. ст.

Людям, чье здоровье ослаблено после перенесенных заболеваний, в такую погоду советуют больше двигаться, заниматься спортом и выполнять рекомендации лечащего врача, чтобы снизить возможную реакцию организма на резкие изменения погодных условий.