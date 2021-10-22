РИАМО - 22 окт. С 28 октября по 7 ноября более 1,5 тыс. контролеров будут проверять соблюдение масочного режима в столичном транспорте. Это в 3 раза больше чем обычно, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Из-за стремительного ухудшения эпидобстановки в связи с пандемией коронавируса в Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни.

«Для сохранения высокого уровня безопасности мы усиливаем контроль соблюдения масочного режима в транспорте в нерабочие дни», - сказал Султанов.

Соблюдение правил и ношение средств индивидуальной защиты может помочь предотвратить распространение коронавируса.

С начала октября в столичном транспорте было зафиксировано 30 тыс. нарушений масочного режима. Ранее контролеры начали штрафовать пассажиров московского метро за спущенный на подбородок маски. Количество проверяющих в метропоездах было увеличено на 50%.

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