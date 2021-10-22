РИАМО - 22 окт. Сейчас в столице 80% всех коечных мощностей задействованы для лечения коронавирусных больных. В основном это временные мощности, но их достаточно, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У нас только резервных, вновь созданных мощностей для борьбы с коронавирусом, 11 тыс. коек. Сегодня 80% всех коечных мощностей, которые работают на Covid-19, – это временные мощности, что позволяет, по сути, не отвлекать базовые стационары от оказания соматической, плановой, экстренной медицинской помощи. Я думаю, что ситуация и дальше до введения этих мер вряд ли улучшится, но запасы коечного фонда, в том числе реанимационного, достаточны для того, чтобы оказать помощь всем, кому она необходима», - сказала Ракова в эфире телеканала «Москва 24».

Она напомнила, что в мегаполисе вводят с 28 октября по 7 ноября эпидканикулы, во время которых пройдет два инкубационных периода коронавируса штамма «Дельта».

Ракова добавила, что введенные меры должны позволить «сбить темпы прироста новых случаев».

Ранее заммэра говорила, что система здравоохранения испытывает огромную нагрузку, а в ближайшее время ситуация с коронавирусом не улучшится.