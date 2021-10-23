РИАМО - 23 окт. Снежный барс празднует 23 октября свой день, пусть и совсем не знает об этом. А вот работники рекламы наверняка в курсе, когда отмечается их профессиональный праздник. Однако этот день запомнился в России не только радостными событиями.

Международный день снежного барса

Праздник родился в рамках Всемирного форума по охране снежного барса, который проходил в Бишкеке в 2013 году. Это уникальное животное занесено в Красную книгу из-за своей малочисленности. Также оно может войти в число вымирающих. К этому привел редкий окрас, сделавший мех ирбиса таким ценным.

В России, по данным на 2020 год, обитает порядка 70-90 особей снежного барса. И специалисты не первый год занимаются вопросом сохранения популяции этого вида.

День работников рекламы

Рекламщики и маркетологи России отмечают свой профессиональны праздник с 23 октября с 1994 года. В последние годы количество людей, задействованных в этой области, растет, а с ними увеличивается и популярность праздника. Правда, пиарщики отделились от своих собратьев по оружию и отмечают свой день в июле.

Интересно, что слово «реклама» произошло от латинского «выкрикивать». Сюда относились не только призывы торговцев что-то купить, но и хвалебные речи во время торжественных процессий. А это очень похоже на наше время.

Теракт на Дубровке

С 2002 года 23 октября вспоминается в России, а особенно в Москве, с болью и горечью. В этот день 19 лет назад вооруженные люди ворвались в Театральный центр на Дубровке. Там как раз шел мюзикл «Норд-Ост», по названию которого потом будут вспоминать совсем не постановку, а теракт.

Выйти из Театрального центра заложники смогли только 26 октября. Не все. Далеко не все.