РИАМО - 22 окт. За время пандемии коронавируса в столице продолжают развивать проекты по онкопомощи. Так, за 2 года пандемии в городе не был приостановлен ни один такой проект, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в столице больше 2 лет назад было объединено оказание онкологической помощи на базе шести якорных многопрофильных больниц. Также к ним присоединили центры амбулаторной помощи и лаборатории.

Сейчас у всех горожан есть возможность получить всю необходимую помощь при онкозаболеваниях.

«Сегодня мы находимся в новом центре амбулаторной онкологической помощи, который открывается на базе первой онкологической больницы. Это уже второй центр, который мы открываем в этом году. Первый был открыт на базе Боткинской больницы. В ближайшие полгода заработает еще один центр амбулаторной онкологической помощи на базе 40-й больницы в районе Зюзино. Эти три центра и те, которые мы будем дальше вводить, сделаны по одному стандарту обеспечения необходимым оборудованием и кабинетами специалистов, по единой логистике и по единому сервисному стандарту для пациентов», – сообщила Ракова в интервью телеканалу «Москва 24».

Она напомнила, что в мегаполисе продолжается строительство и ремонт крупных корпусов стационаров.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел после капитального ремонта Центр амбула­торной онкологической помощи (корпус № 9) Городской клинической онкологической больницы № 1.

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