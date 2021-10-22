РИАМО - 22 окт. В подмосковной промышленности занято более 400 тыс. человек. Объем продукции, отгруженной предприятиями региона по итогам 2020 года, превысил 3,4 трлн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

Подмосковье – одно из самых промышленно развитых регионов страны, оно находится на 2 месте по показателям отгрузки продукции. Этот показатель составляет свыше 3 трлн рублей.

«Сложно переоценить вклад промышленного комплекса в благополучие Московской области. Промышленность Подмосковья обеспечивает порядка 25% всего валового регионального продукта», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

На предприятиях трудится около четверти всего работающего населения Подмосковья.

«В регионе работают такие промышленные гиганты как, например, «РКК Энергия», где трудоустроено более 7 тыс. человек или «НПО Лавочкина», с численностью сотрудников около 5 тыс. Наши заводы выпускают продукты, узнаваемые во всем мире, и именно промышленный комплекс является важнейшей составляющей частью Московской области», - отметила Зиновьева.

Практически все отрасли, кроме добычи полезных ископаемых, представлены в регионе. Костятк – свыше 1,2 тыс. организаций – составляют обрабатывающие производства.

Самая многочисленная отрасль – машиностроение и металлообработка, в ней занято 319 компаний, в пищевой и перерабатывающей промышленности – 288 организаций, еще 263 – в химической и фармацевтической отраслях. Промышленность региона продолжает расти и развиваться.

Мининвест Подмосковья запускает спецпроект «НаСтоящее дело», в рамках которого планируется рассказывать о людях, которые работают на областных предприятиях, династиях, рабочих профессиях и уникальных производствах. Материалы будут публиковаться на сайте ведомства, инвестиционном портале региона и в соцсетях министерства.