РИАМО - 22 окт. В ближайшее время в столице не стоит ждать позитивных изменений, связанных с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что нынешняя волна коронавируса в мегаполисе отличается от всех предыдущих – каждую неделю рост уровня заболеваемости составляет около 30%.

Ракова также добавила, что система здравоохранения города сейчас испытывает огромную нагрузку.

«Указ мэра 21 октября был подписан, меры у нас будут введены только с 28 октября. Конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится», – заключила Ракова в интервью телеканалу «Москва 24».

В столице с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни.

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