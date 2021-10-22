РИАМО - 22 окт. Москва победила в двух номинациях европейского этапа премии World Travel Awards. За российскую столицу отдали свои голоса эксперты и туристы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что высокие оценки экспертов также получила работа городского комитета по туризму.

«По популярности у жителей Европы мы обошли такие мегаполисы, как Берлин, Рим и Лондон. Это важная оценка, особенно в непростое для туристических поездок время», - написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Он добавил, что даже в период пандемии коронавируса в городе идет поддержка московского турбизнеса.

«Открываем новые гостиницы и инфоцентры, развиваем цифровые сервисы. Очень ждем, когда снова сможем встречать гостей со всего мира», - резюмировал мэр.