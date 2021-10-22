РИАМО - 22 окт. Адвокат бизнесмена Тельмана Исмаилова, владевшего Черкизовским рынком, заявил, что его клиент получил убежище в Черногории. В РФ мужчина заочно арестован, он проходит обвиняемым по уголовному делу, сообщает Газета.ru.

Ранее Исмаилова задержали власти Черногории. Россия сделала запрос на экстрадицию предпринимателя.

По словам адвоката Исмаилова, бизнесмена выпустили из экстрадиционного изолятора.

Информация о задержании Исмаилова появилась вечером 1 октября. В России он обвиняется в организации убийства 2 предпринимателей. Обвинением ему предъявили 11 ноября 2017 года. Разыскивали фигуранта дела по линии Интерпола.