РИАМО - 22 окт. Депутат Госдумы, представитель думского комитета по транспорту прокомментировал итоги встречи президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он выразил мнение, что проблем на дорогах станет меньше, сообщает пресс-служба «Молодой гвардии».
На рабочей встрече президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева рассматривались вопросы образования и здравоохранения, работы по программе «Социальная газификация» и развития транспортной инфраструктуры.
Обсуждая проблему наличия автомобильных пробок, глава государства сообщил, что Подмосковью будут дополнительно выделены 10 млрд рублей на строительство дорожно-транспортных объектов.
Александр Толмачев оценил, что проблеме образования дорожных пробок уделено пристальное внимание. Президентская поддержка позволит сделать еще больше для решения наболевшего вопроса, отметил он.
Депутат подчеркнул, что в ходе избирательной кампании, когда общался с трудовыми коллективами и с жителями на уличных встречах, убедился, что больше всего население волнуют вопросы ЖКХ и развития транспортной инфраструктуры.
Толмачев избрался в Госдуму по Щелковскому одномандатному избирательному округу.
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