РИАМО - 22 окт. Депутат Госдумы, представитель думского комитета по транспорту прокомментировал итоги встречи президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он выразил мнение, что проблем на дорогах станет меньше, сообщает пресс-служба «Молодой гвардии».

На рабочей встрече президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева рассматривались вопросы образования и здравоохранения, работы по программе «Социальная газификация» и развития транспортной инфраструктуры.

Обсуждая проблему наличия автомобильных пробок, глава государства сообщил, что Подмосковью будут дополнительно выделены 10 млрд рублей на строительство дорожно-транспортных объектов.

Александр Толмачев оценил, что проблеме образования дорожных пробок уделено пристальное внимание. Президентская поддержка позволит сделать еще больше для решения наболевшего вопроса, отметил он.

«За последние годы в Московской области выполнена большая работа по решению проблемы с образованием дорожных пробок, вложены значительные средства в строительство транспортных развязок, в полную силу заработала Центральная кольцевая автодорога. Но работать в этом направлении еще есть над чем, и на встрече с Владимиром Путиным Андрей Воробьев подтвердил наличие проблемных точек в этом вопросе. 10 млрд рублей, которые будут выделены на регион, позволят улучшить ситуацию. Проблем с пробками на дорогах в Подмосковье станет меньше», – сказал Александр Толмачев.

Депутат подчеркнул, что в ходе избирательной кампании, когда общался с трудовыми коллективами и с жителями на уличных встречах, убедился, что больше всего население волнуют вопросы ЖКХ и развития транспортной инфраструктуры.

Толмачев избрался в Госдуму по Щелковскому одномандатному избирательному округу.