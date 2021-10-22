РИАМО - 22 окт. Магазины шведской сети ИКЕА не будут работать на территории Москвы и Подмосковья в период эпидканикул, сообщается на сайте торговой сети.

«Дни с 28 октября по 7 ноября (включительно) объявлены нерабочими в Москве и области. Поэтому наши магазины, студии, магазины Шведские продукты, рестораны, кафе и бистро ИКЕА в Москве и Московской области будут закрыты в этот период. Но наш онлайн-магазин по-прежнему открыт 24/7», - говорится в сообщении.

Там же уточняется, что решения о закрытии магазинов и студий ИКЕА в других городах будут приниматься в соответствии с распоряжениями региональных властей.

В Москве и области период нерабочих дней объявлен с 28 октября по 7 ноября. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса.

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