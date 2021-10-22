РИАМО - 22 окт. Подмосковное УФАС приняло решение привлечь администрацию округа Солнечногорск к административной ответственности за непредставление информации по запросу. Назначен штраф в 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Администрация не представила по запросу управления информацию, необходимую для рассмотрения жалобы на бездействие администрации при организации и проведении открытого конкурса. Он проводился с целью определения управляющей организации для многоквартирного дома в округе Солнечногорск.

Документы и сведения не были получены управлением в установленный срок.

В связи с этим в отношении администрации было рассмотрено дело по части 5 стать 19.8 КоАП РФ (непредставление сведений в антимонопольный орган).