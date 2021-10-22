РИАМО - 22 окт. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области вместе со специалистами АО «РТ-Инвест» организовали ознакомительную экскурсию и поделились опытом с коллегами из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба министерства регионального ЖКХ.

Так, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров посетил комплекс по переработке отходов «Дон», расположенный в Кашире. Там он обсудил направления реализации «Комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», а также ознакомился с опытом Подмосковья в сфере раздельного сбора отходов и их последующей переработки на подмосковных КПО.

В состав рабочей группы также вошли председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Нижегородской области Владислав Атмахов и директор ГБУ Нижегородской области «Экология региона» Максим Левин.

«Мы очень рады, что наше развитие, наши наработки и опыт создания отрасли по переработке отходов испытывает такой интерес со стороны коллег. Не так давно я посещал для обмена опытом Нижний Новгород и Нижегородскую область, где мы поделились сведениями о построении работы и устройстве тарифной политики. Сегодня коллеги приезжали к нам с ответным визитом, чтобы посмотреть, как данная деятельность организована в Московской области. Такое общение очень важно, так как мы все призваны выстраивать не только технологические и финансовые процессы, которые создают отрасль, но и развивать ее», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Это ответный визит Дениса Егорова в Московскую область, о котором была достигнута договоренность на полях прошедшего 12-13 октября в Университете Сбербанка Российского экологического форума. Так, Антон Велиховский 7 октября посетил Нижегородскую область, где осмотрел межмуниципальный полигон для утилизации ТБО «МАГ-1», открытый в Дзержинске в 2018 году.

Все отходы, поступающие на КПО «Дон», проходят обязательный радиационный контроль, автоматическое взвешивание, раздельную для смешанных и сухих отходов сортировку при помощи 5 типов автоматических сепараторов. Органические отходы перерабатывают в цехе компостирования. Также на КПО действует участок переработки крупногабаритных отходов. Мощность комплекса - 300 тыс. тонн отходов в год.

«Основная наша задача – это улучшение экологической обстановки в нашем регионе, как залог будущей чистой страны, ради которой мы реализуем этот национальный проект», - добавил Антон Велиховский.

На данный момент 1 место по раздельному сбору отходов занимает Московская область, в многоквартирном жилом секторе показатели уже достигли 95%.