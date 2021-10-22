РИАМО - 22 окт. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области вместе со специалистами АО «РТ-Инвест» организовали ознакомительную экскурсию и поделились опытом с коллегами из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба министерства регионального ЖКХ.
Так, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров посетил комплекс по переработке отходов «Дон», расположенный в Кашире. Там он обсудил направления реализации «Комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», а также ознакомился с опытом Подмосковья в сфере раздельного сбора отходов и их последующей переработки на подмосковных КПО.
В состав рабочей группы также вошли председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Нижегородской области Владислав Атмахов и директор ГБУ Нижегородской области «Экология региона» Максим Левин.
Это ответный визит Дениса Егорова в Московскую область, о котором была достигнута договоренность на полях прошедшего 12-13 октября в Университете Сбербанка Российского экологического форума. Так, Антон Велиховский 7 октября посетил Нижегородскую область, где осмотрел межмуниципальный полигон для утилизации ТБО «МАГ-1», открытый в Дзержинске в 2018 году.
Все отходы, поступающие на КПО «Дон», проходят обязательный радиационный контроль, автоматическое взвешивание, раздельную для смешанных и сухих отходов сортировку при помощи 5 типов автоматических сепараторов. Органические отходы перерабатывают в цехе компостирования. Также на КПО действует участок переработки крупногабаритных отходов. Мощность комплекса - 300 тыс. тонн отходов в год.
«Основная наша задача – это улучшение экологической обстановки в нашем регионе, как залог будущей чистой страны, ради которой мы реализуем этот национальный проект», - добавил Антон Велиховский.
На данный момент 1 место по раздельному сбору отходов занимает Московская область, в многоквартирном жилом секторе показатели уже достигли 95%.
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