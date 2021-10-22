РИАМО - 22 окт. Благодаря тесному сотрудничеству с Минобороной России в 2021 году в собственность городских округов было передано свыше 162 га земли. Более 113 га земли пойдет под строительство жилья и развитие индустриальных комплексов, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

А около 49 га пойдет под благоустройство и развитие отдыха, реализацию соцпроектов и обслуживание домов.

«Минмособлимуществом совместно с департаментом военного имущества Минобороны России осуществлены мероприятия по передаче значимых для региона объектов, которые будут вовлечены в хозяйственный оборот и использованы для развития Московской области», - рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что взаимодействие с федеральными ведомствами составляет важную часть работы по управлению имуществом.

На территории региона осталось большое количество объектов, которые уже не используются, например, бывшие военные объекты, военные городки и другое. Вместе с федеральными структурами они передаются региону, а впоследствии используются для улучшения жизни жителей Московской области.

В числе знаковых объектов, переданных в этом году, - 4,25 га территории бывшего военного городка № 23. Эту землю получила Истра под развитие округа и создание новых рабочих мест. В Звенигороде 5,2 га земли и 5 объектов недвижимого имущества передали Одинцовскому округу для строительства школы.

А Наро-Фоминский округ получил 2 участка общей площадью 2,8 га для обслуживания и дальнейшего развития образовательных учреждений. На этой земле работают средняя школа № 9 имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта В.В. Лебедева и Наро-Фоминская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, в хозоборот будет вовлечен участок в 88,3 га и 32 объекта недвижимости бывших военных городков в Истре. Их использование поспособствует социально-экономическому развитию региона.