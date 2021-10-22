РИАМО - 22 окт. Благодаря тесному сотрудничеству с Минобороной России в 2021 году в собственность городских округов было передано свыше 162 га земли. Более 113 га земли пойдет под строительство жилья и развитие индустриальных комплексов, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.
А около 49 га пойдет под благоустройство и развитие отдыха, реализацию соцпроектов и обслуживание домов.
Зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что взаимодействие с федеральными ведомствами составляет важную часть работы по управлению имуществом.
На территории региона осталось большое количество объектов, которые уже не используются, например, бывшие военные объекты, военные городки и другое. Вместе с федеральными структурами они передаются региону, а впоследствии используются для улучшения жизни жителей Московской области.
В числе знаковых объектов, переданных в этом году, - 4,25 га территории бывшего военного городка № 23. Эту землю получила Истра под развитие округа и создание новых рабочих мест. В Звенигороде 5,2 га земли и 5 объектов недвижимого имущества передали Одинцовскому округу для строительства школы.
А Наро-Фоминский округ получил 2 участка общей площадью 2,8 га для обслуживания и дальнейшего развития образовательных учреждений. На этой земле работают средняя школа № 9 имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта В.В. Лебедева и Наро-Фоминская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо этого, в хозоборот будет вовлечен участок в 88,3 га и 32 объекта недвижимости бывших военных городков в Истре. Их использование поспособствует социально-экономическому развитию региона.
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