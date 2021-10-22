РИАМО - 22 окт. Голливудский актер Алек Болдуин, случайно застреливший во время съемок кинооператора Галину Хатчинс, рассказал, что он потрясен случившимся, сообщает Газета.ru.
Также он добавил, что сотрудничает со следствием. Кроме того, он поддерживает связь с супругом Хатчинс. Семье погибшей предложена материальная помощь.
Трагедия произошла на съемочной площадке в штате Нью-Мексико на ранчо Бонанза Крик во время съемок фильма «Ржавчина».
Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. В результате инцидента погибла 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс, а 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение в ключицу и был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как критическое.
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