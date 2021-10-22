РИАМО - 22 окт. Голливудский актер Алек Болдуин, случайно застреливший во время съемок кинооператора Галину Хатчинс, рассказал, что он потрясен случившимся, сообщает Газета.ru.

«Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашего глубокоуважаемого коллеги», — написал актер на своей странице в Twitter.

Также он добавил, что сотрудничает со следствием. Кроме того, он поддерживает связь с супругом Хатчинс. Семье погибшей предложена материальная помощь.

Трагедия произошла на съемочной площадке в штате Нью-Мексико на ранчо Бонанза Крик во время съемок фильма «Ржавчина».

Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. В результате инцидента погибла 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс, а 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение в ключицу и был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как критическое.

Алек Болдуин застрелил оператора на съемках: что известно о трагедии>>