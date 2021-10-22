РИАМО - 22 окт. Московский областной суд рассмотрит дело в отношении 21-летней девушки и 3 мужчин, которые обвиняются в похищении и убийстве знакомого. Преступление было совершено 14 ноября 2020 года, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что между обвиняемыми и потерпевшим был конфликт. Он произошел из-за того, что мужчина распространял порочащую информацию о своих знакомых в интернете.

14 ноября 2020 года обвиняемые увезли мужчину в лес и стали избивать его, желая добиться прекращения распространения информации. Потом его стали душить, злоумышленники примотали его голову скотчем к дереву и тогда заметили, что он больше не подает признаков жизни. Компания скрылась с места преступления.

Позднее обвиняемые вернулись, чтобы закопать тело, но не смогли этого сделать из-за промерзшей земли, тогда они прикрыли его ветками. 16 ноября 2020 года тело нашел прохожий.

Следствию удалось установить причастность 3 мужчин и женщины к убийству. Для этого было проведено свыше 25 допросов и очных ставок, обыски, проверки показаний и не менее 30 экспертиз. Расследование завершено, материалы будут направлены в суд.