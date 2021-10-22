РИАМО - 22 окт. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями Звенигорода проверил работу одной из котельных города – на Нахабинском шоссе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Объект обеспечивает теплом почти 6 тыс. жителей в 49 многоквартирных домах и несколько важных инфраструктурных объектов, в том числе 2 детских сада, спортивный комплекс и управление социальной защиты. Как сообщил глава муниципалитета, к прохождению осенне-зимнего периода котельная на Нахабинском шоссе полностью готова.

«Сегодня вместе с жителями проверили котельную на Нахабинском шоссе в Звенигороде. Считаю такую практику общественного контроля очень важной, мы показываем, как все устроено, как выглядит система жилищно-коммунального хозяйства. В этом году из-за холодной погоды мы начали отопительный сезон раньше – 13 сентября. Для сравнения: 4 года назад первые топки проводили 29 сентября. Сезон постепенно смещается», - сказал Иванов.

Он уточнил, что этот отопительный период начали слаженно, без сбоев и проблем. Небольшие вопросы, например, завоздушивание, решались оперативно.

«Суммарно на территории Одинцовского округа работают 209 котельных, все они готовы к отопительному периоду», - добавил глава муниципалитета Иванов.

По его словам, на старте отопительного сезона были получены паспорта на 1,8 тыс. многоквартирных домов с центральным отоплением и на все 182 объекта социальной сферы. Все предприятия топливно-энергетического комплекса и ЖКХ провели тренировки и подготовили персонал, сформировали аварийные бригады. Кроме того, у всех предприятий есть доступ к резервам – муниципалитет закупил трубы, насосы и кабели на случай внештатных ситуаций. В распоряжении округа также находятся 36 мобильных дизельных генераторных станций.