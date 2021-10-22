РИАМО - 22 окт. Последствия шквалистого ветра в столице в настоящее время ликвидируют городские службы. По информации на 19:00, ветром было повалено 52 дерева, 25 автомобилей получили повреждения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сейчас городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, поврежденные конструкции демонтируются.

Сильный ветер с порывами до 15 м/с сохранится ночью и в субботу в течение дня.

Жителей и гостей города просят проявлять осторожность, не укрываться под деревьями, не парковать под ними автомобили и по возможности оставаться дома.

Как ранее сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, штормовые значения порывистого ветра зафиксировали метеостанции столичных аэропортов: в Шереметьево - 25 м/с, в Остафьево и Домодедово – 26 м/с, во Внуково – 27 м/с. До урагана не хватило буквально 3 м/с.