РИАМО - 22 окт. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Известно, что инцидент произошел поздно вечером 20 октября на спортивном стадионе, расположенном на Волоколамском шоссе Москве. Там обвиняемый применил физическую силу к журналисту, который выполнял задание редакции. Подозреваемый запрещал ему снимать видео.

«Своими действиями мужчина причинил телесные повреждения журналисту в виде ушиба мягких тканей ушной раковины и ушибов правой скуловой области. По подозрению в совершении преступления мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение», - сказала Иванова.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и принял решение заключить подозреваемого под стражу.