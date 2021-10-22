РИАМО - 22 окт. С 25 октября будет скорректирован график движения пригородных поездов на Горьковском направлении в связи с открытием второго пути на участке Реутов – Балашиха. По рабочим дням назначено 5 дополнительных поездов, сообщает пресс-служба ЦППК.

От Балашихи: №6081 Балашиха – Нижегородская отправлением в 08:55 и №6009 Балашиха – Нижегородская отправлением в 15:09.

До Балашихи: №6082 Курский вокзал – Балашиха отправлением в 06:52 и №6010 Нижегородская – Балашиха отправлением в 14:03.

Кроме того, назначается поезд №6084 Нижегородская – Железнодорожная отправлением в 09:37.

Также в связи с назначением дополнительных рейсов у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездки. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.