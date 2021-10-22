РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Пробка протяженностью 5,5 км образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

При движении в сторону области движение затруднено от эстакады на пересечении с Ильинским шоссе до микрорайона Изумрудные холмы. Также напряженная дорожная ситуация на выездах со второстепенных улиц.

Затор из автомобилей образовался на дороге, ведущей от улицы Зенитчиков в московском микрорайоне Митино до улицы Речной. Участок протяженностью чуть более 1 км обозначен на карте бордовым цветом, движение здесь практически парализовано.

Затруднено движение и на Ильинском шоссе в сторону Волоколамского. На всем протяжении дорога обозначена красным и желтым цветами.

На Пятницком шоссе в сторону области придется потерять время на отрезке протяженностью 1,6 км - от Красногорского кладбища до поворота на поселок Отрадное.