РИАМО - 22 окт. Прививки от Covid-19 начали делать в России почти год назад, за этот период врачи выяснили, что для поддержания высокого уровня антител в крови требуется периодическое прохождение ревакцинации. Для того, чтобы добиться от повторной прививки максимального эффекта, необходимо правильно учесть ее сроки, об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Пока основным критерием, что пора делать ревакцинацию от Covid-19, остается срок от заболевания или от вакцинации. Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле – от пяти месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев», - сказал иммунолог в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что оптимальным сроком для ревакцинации является период от 6 до 8 месяцев после контакта с вирусом или сделанной прививки.

Повысить эффективность повторной прививки станет возможно, когда ученые определят оптимальный уровень антител для отдельных групп граждан. Группы могут быть сформированы по различным критериям, таким как возраст, пол, масса тела и прочим. Оптимальный уровень антител может быть разным для каждой из них. По словам Крючкова, такие исследования ведутся уже сейчас, однако их результаты не появятся в ближайшее время.

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