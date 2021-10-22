РИАМО - 22 окт. От осложнений после коронавируса на 50-м году жизни умер генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий. Об этом сообщается на сайте группы-компаний «Киевская площадь».

В публикации о нем говорят, как о выдающемся управленце в сфере строительства, талантливом и внимательном руководителе, чутком и надежном товарище.

Гурецкий долгое время возглавлял АО «Спортивный комплекс «Олимпийский».

Руководство и коллектив ГК «Киевская площадь» выразили соболезнования его родным и близким.