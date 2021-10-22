РИАМО - 22 окт. Сеть книжных магазинов «Читай-город» на основании читательского интереса составила рейтинг книг по эзотерике – 2021. Эзотерические книги всегда находят своих читателей, а в непростые времена внимание к ним объяснимо вырастает, сообщает пресс-служба сети «Читай-город».

Книги такого типа помогают задуматься над важными вещами, взять на себя ответственность за свою жизнь и поверить в лучше. Рейтинг продаж литературы по эзотерике с начала 2021 года демонстрирует стремление читателей к миру в душе и интерес к методам изменения судьбы. Читатели пытаются разбудить в себе силу рода и задумываются о жизни после смерти.

Главным бестселлером раздела стала книга, обучающая извлекать из всего, что происходит в жизни, ценный урок. Возглавляет рейтинг «Радикальное Прощение» Колина Типпинга, известного автора книг о саморазвитии и духовности.

Первое издание этой книги было выпущено почти четверть века назад, но она и сегодня пользуется спросом. Причина, возможно, кроется в том, что рассуждения об энергетических вибрациях души строятся на основе тезиса, что жизнь всегда подтверждает наши убеждения.

В топ также вошло пособие по раскрытию врожденного потенциала от хироманта Дмитрия Троицкого. «Пока-я-не-Я. Практическое руководство по трансформации судьбы» учит читателей не только поиску своего предназначения, по мнению автора, узоры на ладони могут помочь выбрать профессию, построить отношения, а также помочь с финансами и творчеством.

Авторское учение таинственного Вадима Зеланда, посвященное тому, как стать магом собственной жизни, наделало много шума еще в 2004 году, когда в свет вышла первая книга серии «Трансерфинг реальности: Ступень 1. Пространство вариантов». Учение и сейчас объединяет немалое число последователей.

В основе техники лежит мысль о многовариантном будущем и о том, что человек сам может воплощать в реальность нужный сценарий, концентрируясь на определенных вещах.

Бестселлер Клариссы Эстес «Бегущая с волками: женский архетип в мифах и сказаниях» переведен на более чем 25 языков. Это книга о женском архетипе, с которой будет полезно познакомиться и мужчинам. Она обращается к фольклору, расшифровывая метафоры из легенд и мифов, и анализирует сказочные сюжеты, как если бы они разворачивались внутри психики. Получается завораживающе, немного пугает, но вместе с тем обнадеживает.

Замыкает топ-5 книг по эзотерике смелое исследование гипнотерапевта Майкла Ньютона «Путешествия души». В основу книги легли сеансы гипноза, участники которых описывают свои прежние воплощения и рассказывают о том, что ждет нас за порогом неизведанного. Автор приходит к выводу, что «все не так плохо, как нам представляли на протяжении многих тысячелетий различные религиозные учения».