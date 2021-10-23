РИАМО - 23 окт. В подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village» в субботу состоится концерт, в котором примут участие легенды мирового балета, сообщают организаторы.

Среди участников концерта - премьер Михайловского театра Иван Васильев, легенда мирового балета Фарух Рузиматов, прима-балерина Большого театра России Ольга Смирнова, премьер Большого театра Денис Родькин, прима-балерина Большого театра России Евгения Образцова, премьер Мариинского театра Ксандер Париш и многие другие.

Сбор гостей назначен на 18:00, а начало концерта на 19:00.

Программа откроет зрителям новые грани личностей знаменитых артистов. Каждый номер программы выбран участником в качестве посвящения дорогому для него человеку, важному событию или судьбоносному случаю.

Гала-концерт станет одновременно динамическим и лирическим дневником исполнителей, позволяющим публике заново встретиться со своими кумирами и, затаив дыхание от восторга, насладиться красотой, эстетикой и волшебным искусством танца.

На суд зрителей представят знаковые номера классического и современного балета, в том числе с участием кордебалета. Специальными гостями станут ведущие солисты лучших театров Москвы и Санкт-Петербурга.