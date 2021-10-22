РИАМО - 22 окт. В подмосковном Центре управления регионом (ЦУР) провели экскурсию для слушателей программы «Мастерская новых медиа» - специалистов интернет-коммуникаций со всей России. Сотрудники ЦУРа познакомили участников мероприятия со своей деятельностью и продемонстрировали работу блоков «Здравоохранение», «Образование», «ЖКХ», «Стройка», «СМИ», «Экология», сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Экскурсия проводилась в два дня 21 и 22 октября. До этого аналогичные мероприятия проводились для слушателей 7 и 8 октября.

«Подмосковный Центр управления регионом еженедельно обрабатывает около 15-20 тыс. обращений от жителей. Цифровизация и автоматизация процессов – ключевые тенденции, благодаря которым происходят изменения в коммуникации между властью и обществом», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что информация, полученная участниками программы «Мастерская новых медиа», будет полезна для дальнейшей работы и развития российских регионов.

Участниками делегации программы «Мастерская новых медиа» стали редакторы, обозреватели, корреспонденты региональных и федеральных СМИ, представители госсектора, преподаватели и блогеры со всей России.

В ходе знакомства с деятельностью ЦУРа активное обсуждение вызвала презентация портала «Добродел». В частности, посетители экскурсии интересовались механикой проведения опросов жителей Подмосковья и анализом результатов.

ЦУР Московской области открылся в 2019 году. Учреждение представляет из себя единый пункт мониторинга, позволяющий оперативно обрабатывать жалобы и вопросы жителей Подмосковья. В числе принципов работы ЦУР – выявление проблем, их оперативное и качественное решение, а также предотвращение появления аналогичных вопросов в будущем. По поручению президента России Владимира Путина в 2020 году ЦУРы появились во всех регионах России.

«Мастерская новых медиа» – образовательная программа для специалистов в сфере интернет-коммуникаций со всей России. Проект стартовал в Москве 26 августа. Всего в 2021 году около 150 участников проекта будут обучаться у экспертов российских медиа фактчекингу, анализу, технической грамотности, продюсированию, понятной и доступной подаче информации для любой аудитории.