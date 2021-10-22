РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. В городском округе Мытищи в коворкинг-центре «Старт» организован обмен книгами – буккроссинг, сообщается в Instagram-аккаунте коворкинга.

В коворкинге снова пополнение благодаря резидентам. С момента организации акции прибыло и убыло множество книг.

«Книга должна читаться! Отпуская книгу на волю, ты даешь ей жизнь!» – это лозунг движения буккроссинга, идея которого – в вольном обмене книгами.

Посетители могут принести свои книги, которыми они хотели бы поделиться, и найти что-то интересное для себя.

Вопросы можно задать по телефону: +7(495)505-59-79 или в WhatsApp: +7(977)740-17-83. Адрес коворкинга: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 30/1.