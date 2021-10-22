РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В Подольске ураганный ветер повалил деревья и оборвал провода, работы по уборке древесины и восстановлению освещения ведутся по 6 адресам, сообщает пресс-служба администрации округа.

В МБУ «ПКБ» поступило 6 заявок по упавшим деревьям и обрыву проводов на территории округа. В том числе на ул. Маштакова, 3А, Соборной площади, в сквере у памятника А. А. Долгому, на ул. Большой Серпуховской, 24, Красногвардейском бульваре, 7А, ДК им. Карла Маркса. У гимназии им. Подольских курсантов в микрорайоне Климовск оборвало провода уличного освещения.

Для ликвидации последствий урагана задействовали 2 бригады опиловщиков. Работы по уборке деревьев и восстановлению освещения продолжаются.