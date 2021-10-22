РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Сильные порывы ветра сорвали часть кровли на многоквартирном доме по улице Рабочей в Подольске, там нарушилась вентиляция. В нескольких квартирах на время восстановительных работ пришлось отключить газ, сообщает пресс-служба администрации округа.

В пятницу днем во время сильных порывов ветра сорвало часть кровельного покрытия с жилого многоквартирного дома №32/24 на улице Рабочей.

В настоящее время подрядная организация ООО «Комтех» проводит работы по разбору пострадавшей обрешетки и стропильной системы, укрывает защитным материалом от возможных протечек места общего пользования и жилые помещения. Идут отгрузка и доставка необходимых материалов для восстановления целостности кровли.

Также частично разрушены вентиляционные оголовки, идет обследование дымохода. Временно отключили подачу газа в нескольких квартирах.

По всем вопросам восстановительных работ жители дома могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу МУЖРП-1 по телефону: 8(496)763-95-34.