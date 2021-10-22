РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 окт. Окружные власти под руководством главы Мытищ Виктора Азарова обсудили концепцию развития территории парка на бульваре Ветеранов, представленную архитектором Кириллом Теслером, сообщается на сайте администрации горокруга.

Жители округа показывают большой интерес к истории обновляемого парка. Это удобное место, чтобы гулять и проводить время с детьми, просто отдыхать на природе. Сюда приходят все категории жителей, вне зависимости от возраста.

«Мы видим, что элементы парка немного устарели. Необходимо двигаться дальше, обновлять пространство. При этом есть желание сохранить память места и все таки основываться на тех исторических моментах, которые имеют отношение к бульвару. Это аэродром, летное поле, школа пилотов», – сказал Теслер.

В основу концепции легли исторические моменты. Общая идея – мытищинское небо, школа героев, которые защищали родную землю. Во всех основных элементах будут использованы графические образы летящих самолетов, «этажерок», как их тогда называли. Так, на детской площадке появится игровой комплекс в виде воздушного боя двух самолетов, который будет показывать победу летчиков.

«Это позволит не только радоваться глазу, но и разбудит здоровый интерес у младшего поколения к истории округа. Ребята начнут изучать ее, задавать вопросы родителям, бабушкам и дедушкам», – уточнил Теслер.

Азаров поддержал представленную концепцию и предложил начать разработку проектной документации.

«Парк по проекту получается компактный, насыщенный, яркий. Его надо реализовывать! Следующие шаги – оценка Общественного совета парков и разработка проектной документации. Уверен, что после обновления пространство станет центровым в нашем городе», – отметил Азаров.