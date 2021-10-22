РИАМО - 22 окт. С начала 2021 года арендаторы недвижимости в Подмосковье погасили треть отсрочки по аренде недвижимости, предоставленной для них властями во время пандемии, общая сумма поступлений в бюджет составила 126,4 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Сейчас погашено 33% от суммы всех отсроченных арендных платежей. Отмечается, что арендаторы государственной и муниципальной собственности и земли еженедельно перечисляют в бюджеты от 2 до 4 млн рублей.

Платежи вносятся согласно графику, согласованному с арендодателем и посильному для арендатора. Мера поддержки бизнеса, введенная правительством России в период пандемии, позволяет погасить отсрочку в течение 2021 и 2022 годов, чтобы у предпринимателей была возможность сделать это без урона для своего дела.

Наибольшие суммы погашенных арендных платежей с начала года перечислили арендаторы Балашихи - 14,7 млн рублей, Электростали - 13,97 млн рублей, Одинцовского округа - 10,5 млн рублей, Щелково – 10,15 млн рублей, Люберец – 9,8 млн рублей, Лобни – 6,6 млн рублей и Подольска - 6,1 млн рублей.

При этом за муниципальную землю и имущество погашены 48,85 млн рублей аренды, за участки неразграниченной собственности - 73,2 млн рублей, а за областную недвижимость - 4,39 млн рублей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>