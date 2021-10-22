РИАМО - 22 окт. Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу наградил местных изобретателей премией «Новатор Москвы», сообщает пресс-служба мэра и правительства города.
Премию утвердили еще 2 года назад. Теперь она каждый год присуждается за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы.
Награду присуждают в 3 номинациях, отражающих степень разработки и внедрения проекта: «Проект будущего» (инновационная идея), «Меняющие реальность» (стартап) и «Лидеры инноваций» (действующий бизнес).
Размер премии в зависимости от номинации варьируется от 500 тыс. рублей до 1,5 млн рублей.
В конкурсе могут принять участие жители столицы, которые ведут деятельность в области создания технических новшеств и инновационных решений. Можно подать индивидуальную заявку или в составе коллектива до 5 человек.
В этом году было подано 740 заявок – на 53% больше, чем в ходе прошлогодней кампании. Авторами проектов стали 1,1 тыс. новаторов (+16%).
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