РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В микрорайоне Парковый Подольска установили искусственную дорожную неровность и до конца октября сделают еще одну по просьбе жителей, это поможет обезопасить дорогу в лицей №26 для детей, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Летом жители домов, прилегающих к лицею №26, поднимали вопрос об установке неровности на проезжей части возле учебного заведения со стороны домов по улице Мраморной.

Павел Максимович совместно с заместителем главы администрации Татьяной Ропот и руководителем фракции «Единая Россия» в горсовете Любовью Ушаневой 21 октября выезжали на проверку, чтобы убедиться, что работы по установке искусственных неровностей выполнены.

Жители еще раз подняли вопрос безопасности перехода детьми Спортивного проезда в районе лицея №26. Они попросили установить еще одну неровность на дороге напротив дома №3. В районе проживает много детей и их путь в школу нужно обезопасить.

На встречу пригласили председателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Александра Городничева и рассмотрели возможность установки искусственной неровности по пожеланиям жителей.

«Возможность такая есть. До конца октября работы по установке дополнительных искусственных неровностей будут выполнены. Будем держать данный вопрос на контроле», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».