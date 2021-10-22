РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Законность строительства жилого квартала на берегу реки Синички проверят в подмосковном Красногорске, сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации округа Евгений Владимирский.

Жители округа создали в соцсети Instagram группу «Спасем Синичку», в которой призвали остановить застройку берега реки. Также инициативная группа разместила на сервисе Change.org петицию с просьбой помочь спасти последний незастроенный участок берега реки Синички в районе деревни Марьино. Она собрала уже более 1,5 тыс. подписей.

Евгений Владимирский и представитель компании-застройщика Николай Гоголь встретились с активными гражданами в пятницу.

«Жители переживают, что застройка ведется на месте ожидаемого ими парка и что это повлечет за собой засорение реки Синички, а также невозможность прогулок по берегу. У них есть вопросы о законности ведения данного строительства», – пояснил Владимирский.

По его словам, администрация направит запросы в надзорные органы – Московско-Окское бассейновое водное управление и прокуратуру.

«Получим квалифицированные ответы и проведем встречу с жителями уже в администрации, где ответим на все поставленные сегодня вопросы. Возникла конфликтная ситуация, мы хотим погрузиться в нее и понять, возможно ли застройщику дальше реализовывать проект. Решение примут уже надзорные органы», – сказал Владимирский.

Гоголь сообщил, что строительство микрорайона на данной территории предусмотрено генпланом и проектом планировки. Проект предусматривает строительство жилых многоквартирных и малоэтажных домов на 250 семей, благоустройство территории, береговой зоны и зоны отдыха для местных жителей.

«Также проектом предусмотрена пешеходная и автомобильная связь с поселком Отрадное, где будут построены школа и садик, а также реконструкция инженерных сетей: водопровода, канализации. Существующая жилая застройка будет подключена к новым сетям», – добавил представитель застройщика.

Начало реализации проекта намечено на 2022 год.

«Квартиры будут габаритные – минимальная площадь 80 кв. м. Это будет проект бизнес-класса. Наши социологические исследования показали, что на такое жилье есть спрос у жителей Отрадного», – подчеркнул Гоголь.

По словам жителя села Ангелово Юрия Берсенева, застройщики предпринимают попытки застроить склон у реки с 2003 года.

«Здесь отдыхают жители всех окружающих населенных пунктов, там прекрасный вид. Нам давно обещали здесь создать парк. Теперь горку хотят жильем застроить», – поделился мужчина.