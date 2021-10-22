РИАМО - 22 окт. В Подмосковье доля детей среди общего числа заболевших коронавирусом выросла до 4%, они стал тяжелее болеть, сообщила в пятницу журналистам зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Мы видим, что доля детей у нас выросла, но она пока, конечно, не очень большая. Она выросла с 3% до 4% в структуре всех заболевших», - рассказала Стригункова.

Она добавила, что в период этой волны пандемии наблюдается более тяжелое протекание болезни у детей, чем в предыдущие.

В Подмосковье отмечается общий рост заболеваемости коронавирусом. Это продолжается уже седьмую неделю.

Для стабилизации ситуации с Covid-19 в регионе с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В школах и детских садах, а также в вузах и колледжах в этот период объявляются каникулы.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>