РИАМО - 22 окт. Московские школьники уже 25 октября могут уйти на дополнительные каникулы. Ранее сообщалось, что каникулы для учащихся школ начнутся 28 октября, сообщает РЕН ТВ.

Каникулы продлятся до 3 ноября, а потом последует 4 праздничных дня. Таким образом, школьники будут отдыхать до 7 ноября включительно, то есть две недели.

Выход на каникулы раньше обусловлен сложной эпидситуацией в мегаполисе.

Нерабочие дни в столице устанавливаются с 28 октября по 7 ноября.

В этот период будет приостановлена работа сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений и др. Также в городе усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте и такси.

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