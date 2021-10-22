РИАМО - 22 окт. Россия столкнулась с эпидемией отравлений поддельным алкоголем - в последнее время смертельные случаи зафиксированы сразу в нескольких регионах страны, в том числе в Москве. О симптомах отравления некачественным спиртным в беседе с РИАМО рассказала врач-психиатр, нарколог, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Наше общество всколыхнули участившиеся случаи массовых смертельных отравлений после употребления алкоголя. Эта ситуация тревожит всех, кто в той или мной мере «пропускает стопочку». Особенную остроту данной проблеме придает тот факт, что зачастую люди травятся метанолом, который на цвет, запах и вкус практически не отличается от «нормального», то есть этилового спирта, в связи с чем распознать бутылку паленой водки крайне сложно», - сказала Панова.

Врач пояснила, какие изменения происходят с физическим и психическим состоянием человека, который отравился спиртным.

«Так, например, одним из первых и наиболее заметных симптомов отравления метанолом является нарушение зрения: мутная картинка и «блики» перед глазами, снижение остроты зрения, возможно наступление полной слепоты», - рассказала нарколог.

По словам Пановой, метанол резко опьяняет человека. То есть после безобидных 50-100 мл суррогатной водки даже малопьющий человек может впасть в металкогольный психоз.

«Эту ситуацию достаточно легко распознать, если обратить внимание на поведение выпившего - у него могут отмечаться бормотание, скачки настроения, немотивированная агрессия. Чуть позже появляется бессонница, повышается температура тела. Кроме того, такой человек может жаловаться на галлюцинации и иллюзии - например, он будет «видеть» тараканов, мух, человечков, которые бегают по квартире и угрожают причинить ему вред», - отметила врач.

Также у человека резко нарушается координация движений и способность запоминать происходящие с ним события.

«Если вы заметили у близкого хотя бы один из этих признаков, то нужно немедленно вызвать скорую. Такое отравление может очень плохо кончиться. До приезда врачей можно дать пострадавшему активированный уголь и много жидкости, но это ни в коем случае не отменяет необходимость вызвать экстренную медицинскую помощь», - подчеркнула Панова.

Чтобы избежать алкогольных отравлений, врач посоветовала отказаться от употребления спиртного. Если человек не готов сделать такой шаг, то следует хотя бы исключить крепкие напитки и стараться пить реже. Кроме того, приобретать алкогольную продукцию необходимо только в проверенных, заслуживающих доверия магазинах.

Ранее мужчина скончался в столице из-за отравления контрафактным алкоголем. Трое мужчин пили алкогольную продукцию, которую им продали неизвестные в Подмосковье. После этого они были госпитализированы с отравлением метанолом.

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