РИАМО - 22 окт. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области объяснили, почему некоторые утки не улетают на зимовку. Жителям региона напомнили о правилах их кормления, сообщает пресс-служба министерства.

«Хочу еще раз напомнить: если здоровые утки не улетают на зимовку, условия жизни на подмосковных водоемах, включая кормовую базу, их устраивают. Если же возникает желание подкормить птиц, необходимо приобрести в зоомагазине специальный корм», - сказал зампред правительства Подмосковья - глава Минэкологии региона Андрей Разин.

В последнее время в регионе выросло количество обращений жителей, обеспокоенных тем, что многие утки не улетают на зимовку.

Так, недавно жители Наро-Фоминского округа сообщили о семействе уток, оставшихся на реке Наре. Жители беспокоились о том, что птицы могут стать жертвами браконьеров или погибнуть зимой.

Специалисты министерства провели рейд на указанной территории, в ходе которого выяснилось, что птицам на Наре ничего не угрожает. Однако местные жители сообщили, что подкармливают уток хлебом, что является неправильным и угрожает безопасности птиц.

По словам Разина, именно кормление птиц хлебом в летнюю жару стало причиной гибели единичных особей птиц в ряде округов Подмосковья. Закисший хлеб может привести к отравлениям не только водоплавающих птиц, но и многих видов ихтиофауны.